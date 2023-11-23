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23.11.2023  08:26   Рита Парфенова

Внаслідок ворожого обстрілу виникла пожежа на комунальному підприємстві Харківщини

Минулої доби рятувальники 14 разів виїжджали на гасіння пожеж, одну з яких спричинили ворожі обстріли.


Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, пожежа, яку спричинили окупанти своїми обстрілами, минулої доби зафіксована в місті Вовчанськ.

22 листопада опівдні російські війська здійснили черговий обстріл по м. Вовчанськ Чугуївського району Харківської області. Внаслідок влучання снарядів сталося декілька осередків займання на території місцевого комунального підприємства. Загальна площа пожежі склала близько 120 кв.м. На місці події працювали рятувальники 47-ї Державної пожежно-рятувальної частини. О 13:35 вдалось загасити пожежу. За попередніми даними жертв та постраждалих немає.

Паралельно з цим рятувальники цієї частини проводили перевірку враженого ворогом приватного домоволодіння в м. Вовчанську. Виявлені пошкодження вікон, даху та стін. Постраждалих немає.

Загалом протягом доби з 22 по 23 листопада 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 27 оперативних виїздів, з яких:

  • 14 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких спричинив ворожий обстріл;
  • 6 – на допомогу населенню і комунальним службам;
  • 7 – інші виїзди.

Раніше РЕДПОСТ писав, що увечері 22 листопада вогнеборци ліквідували пожежу у вантажному автомобілі, який загорівся під час руху на 2-му кілометрі траси «Харків-Красноград-Перещепіно».

Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  дснс, пожежа, харків, агрессия россии
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