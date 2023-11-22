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22.11.2023  18:55   Віталій Хінєвіч

У Харківській області під час руху загорілася вантажівка

22 листопада о 17:10 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у вантажному автомобілі, що загорівся під час руху.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
Подія сталася на 2-му кілометрі траси Харків-Красноград-Перещепіно. До місця події направили 2 оперативні відділення 48-ї Державної пожежно-рятувальної частини з міста Люботин.
 
На момент прибуття вогнеборців горіла вантажівка на площі близько 30 кв.м.  
 
О 17:36 пожежу вдалось локалізувати та о 18:29 повністю ліквідувати. Причина виникнення пожежі встановлюється. Постраждалих немає.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що патрульні у Харкові виявили посвідчення водія з ознаками підробки.
 
Источник:   Головне управління ДСНС України у Харківській області
 Тэги:  пожежа, харків
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