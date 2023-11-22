22.11.2023 18:55 Віталій Хінєвіч

У Харківській області під час руху загорілася вантажівка

22 листопада о 17:10 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у вантажному автомобілі, що загорівся під час руху.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Подія сталася на 2-му кілометрі траси Харків-Красноград-Перещепіно. До місця події направили 2 оперативні відділення 48-ї Державної пожежно-рятувальної частини з міста Люботин.

На момент прибуття вогнеборців горіла вантажівка на площі близько 30 кв.м.

О 17:36 пожежу вдалось локалізувати та о 18:29 повністю ліквідувати. Причина виникнення пожежі встановлюється. Постраждалих немає.

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