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22.11.2023  18:40   Віталій Хінєвіч

Патрульні у Харкові виявили посвідчення водія з ознаками підробки

Вночі, 22 листопада патрулюючи на вулиці Полтавський Шлях патрульні зупинили автомобіль Мitsubishi за порушення комендантської години.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.
 
Водій надав для перевірки посвідчення водія, яке мало ознаки підробки, а саме: відсутні необхідні захисні елементи та не друкарський тип нанесення шрифтів. Згідно з наявними базами даних посвідчення належить іншій особі, а сам кермувальник ніколи не отримував посвідчення водія.
 
Для встановлення всіх обставин патрульні  викликали на місце слідчо-оперативну групу.
 
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Источник:   Патрульна поліція Харківської області
 Тэги:  події, харків
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