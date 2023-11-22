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22.11.2023  19:30   Віталій Хінєвіч

Окупанти обстрілювали Харківську область

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
 
Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали населені пункти: Козача Лопань, Гранів, Стариця, Плетенівка, Землянки Харківської області.
 
На Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки, північно-східніше Петропавлівки та Іванівки Харківської області, де Силами оборони відбито 12 атак. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Синьківка, Подоли, Куп'янськ-Вузловий, Степова Новоселівка Харківської області.
 
Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що сапери ДСНС проводили розмінування у п'яти районах Харківської області.
 
Источник:   Генеральний штаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, харків
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