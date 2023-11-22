22.11.2023 20:15 Віталій Хінєвіч

На Харківщині вводиться заборона на вилов річкових раків

З 1 грудня 2023 року розпочинається заборона на вилов річкових раків у рибогосподарських водних об'єктах Харківської області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський рибоохоронний патруль.

Враховуючи рекомендації Інституту рибного господарства НААН України, заборона триватиме до 30 червня 2024 року включно.

З метою збереження та охорони популяції раків в період їх спарювання та виношування ікри Харківським рибоохоронним патрулем видано наказ «Про встановлення заборони на лов річкових раків».

За порушення правил рибальства передбачається адміністративна відповідальність у вигляді штрафу від 34 - 680 грн із відшкодуванням завданих збитків. Кримінальна відповідальність настає за незаконне добування водних біоресурсів у разі завдання істотної шкоди.

Санкція статті передбачає штраф від 17 000 – 85 000 грн, або обмеження, або позбавлення волі строком до трьох років із відшкодуванням завданих збитків. За кожен незаконно добутий екземпляр рака порушнику доведеться сплатити збитки у розмірі 3 332 грн.

Управління Державного агентства меліорації та рибного господарства у Харківській області закликає громадян дотримуватися вимог чинного природоохоронного законодавства.

Якщо ви стали свідком порушення Правил рибальства, збуту водних біоресурсів або замору риби просимо невідкладно повідомляти за номером цілодобової телефонної «Гарячої лінії»: (099) 549 23 59.

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