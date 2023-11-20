20.11.2023 15:03 Рита Парфенова

На Харківщині виявили рибалку-порушника

Харківський рибоохоронний патруль виявив порушника, який завдав значних збитків рибному господарству України.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський рибоохоронний патруль.

18 листопада 2023 року поблизу села Черкаська Лозова державні інспектори під час проведення рибоохоронної операції виявили серйозне порушення Правил рибальства на ставку поблизу Черкаської Лозової в Харківському районі Харківської області.

Близько 20:00 було помічено громадянина, який здійснював лов водних біоресурсів за допомогою забороненого знаряддя — сітки з льоси. За один захід він виловив 27 екземплярів ляща та 15 екземплярів товстолоба, загальна вага яких становила 61,8 кг.

На порушника складено протокол згідно з частиною 4 статті 85 КУпАП. Збитки, завдані рибному господарству України, оцінені у суму 99 093 грн. На місце події були викликані працівники Відділу поліції № 3 Харківського РУП № 3 ГУНП у Харківській області. Зараз розглядається можливість внесення інформації про цей випадок до Єдиного державного реєстру дозвільних документів та реєстрів суб'єктів господарювання.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині встановлена заборона на вилов риби у зимувальних ямах на термін з 1 листопада 2023 року та до початку весняно-літнього нерестового періоду у 2024 році.

Источник: Харківський рибоохоронний патруль

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