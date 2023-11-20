20.11.2023 15:20 Віталій Хінєвіч

На Харківщині відновлюють електропостачання після ворожих обстрілів

Тривають ремонтні роботи щодо відновлення електропостачання після обстрілів в зонах обслуговування Борівського, Куп'янського і Вовчанського районів електричних мереж АТ "Харківобленерго", передає РЕДПОСТ .

Так, частково була знеструмлена Борівська громада, зокрема відключення електропостачання зафіксовані в селах Чернещина, Ізюмське, Дружелюбівка та Вище Солоне. За словами начальника Борівського РЕМ Анатолія Мокєєва, усі споживачі будуть заживлені протягом дня.

У Куп'янському районі частково знеструмлені села Курилівка та Подоли. За словами керівника місцевого РЕМ Бориса Максютенка, на жаль, ці населені пункти постійно страждають від обстрілів. Фахівці підрозділу оперативно відновлюють тут електропостачання, коли дозволяє військова ситуація. Наразі енергетики чекають відповідного дозволу, щоб виїхати на місце.

Завершуються ремонтні роботи у селищі Вільча Вовчанської громади. За словами начальника Вовчанського РЕМ Олега Ковальова, частково світло відновили ще у неділю, 19 листопада. Сьогодні енергетики планують заживити всіх знеструмлених споживачів.

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