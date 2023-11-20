20.11.2023 15:35 Віталій Хінєвіч

У Харкові цього року відкрили бізнес майже 11 тисяч підприємців

Станом на 1 жовтня 2023 року кількість ФОП у Харкові склала майже 119 тисяч, а протягом року офіційно свій бізнес зареєстрували 10,5 тисяч.

Такі дані у звіті про економічний і соціальний розвиток міста Харкова за 9 місяців 2023 року оприлюднив Департамент економіки та комунального майна, передає РЕДПОСТ.

Як зазначили в департаменті, головною метою виконавчих органів цьогоріч є відновлення сталого розвитку міста та комфортності проживання громадян.

Так, триває поступове збільшення кількості підприємств торгівлі, ресторанного господарства, побутового обслуговування населення, ринків і торговельних майданчиків. У місті відкриваються нові гіпермаркети, супермаркети та торгові центри.

Протягом звітного періоду в Харкові налічувалося близько 5 тис. вакансій. Для стабілізації ринку праці роботодавцям надавалася допомога з часткового безробіття у зв’язку з воєнним станом. За 9 місяців 2023 року вона склала понад 7 млн грн.

З детальною інформацією про розвиток міста в різних сферах суспільного життя можна ознайомитися на сайті.

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