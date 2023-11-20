20.11.2023 15:55 Віталій Хінєвіч

Збувачі психотропів на Харківщині проведуть 6 років за ґратами

Прокурори довели, що мешканці міста Первомайський, діючи за попередньою змовою, заробляли на життя, розкладаючи по місту згортки з психотропною речовиною PVP і амфетаміном.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Закладники робили схованки з психотропами, після чого в месенджері надсилали покупцям координати, де знаходиться «товар».

Наприкінці липня цього року чоловіків було викрито. У ході обшуків, проведених за місцями їхнього мешкання, було виявлено та вилучено згортки з психотропами, які вони ще не встигли збути. Також у одного із закладників правоохоронці виявили наркотичний засіб метадон — чоловік придбав його для особистого вживання.

Крім того, правоохоронці провели огляд місць, де чоловіки залишили згортки з психотропами, та вилучили закладки.

Під час судового розгляду обвинувачені визнали свою вину. Їм призначено покарання у виді 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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