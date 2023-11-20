20.11.2023 16:20 Віталій Хінєвіч

У Чугуївському районі чоловік здійснив серію крадіжок із магазинів

Зловмисник користався тим, що за його діями ніхто не спостерігає, клав собі до кишень та ховав під одягом речі, які стояли на вітрині. На рахунку чоловіка 8 злочинів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

З початку жовтня до Чугуївського районного управління поліції надходили звернення від громадян про крадіжки з магазинів. Правоохоронці встановили, що до скоєння злочинів причетний 46-річний місцевий житель, неодноразово судимий за майнові злочини.

Він навідувався до маркетів в місті Чугуїв й Чугуївського району та виносив звідти товар. Чоловік викрав парфумовану воду, гаманці, засоби гігієни, шампуні, дезодоранти, бальзами, жіночу сумку та інші товари. Загалом за місяць чоловік здійснив 8 крадіжок.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

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