20.11.2023 16:40 Віталій Хінєвіч

Чоловік у Харкові зберігав дитячі порнографічні фото та відео

Зловмисник завантажував заборонену порнографічну продукцію з мережі Інтернет та зберігав її на персональному комп`ютері для перегляду.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Під час санкціонованого обшуку у квартирі 51-річного чоловіка правоохоронці виявили персональний комп`ютер, на якому порушник зберігав відео та фото файли з дитячою порнографією.

Відповідно до висновків судової мистецтвознавчої експертизи, вилучені файли мають порнографічний характер і належать до дитячої порнографії.

Слідчі Харківського районного управління поліції № 2 за оперативним супроводом управління міграційної поліції ГУНП в Харківській області повідомили зловмиснику про підозру за ч. 1 ст. 301-1 (одержання доступу до дитячої порнографії з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем чи технологій або умисне її придбання, або умисне зберігання, ввезення в Україну, перевезення чи інше переміщення дитячої порнографії без мети збуту чи розповсюдження) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 6 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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