20.11.2023 16:50 Віталій Хінєвіч

У Харкові на вулиці Наталії Ужвій, 82 триває демонтаж під’їзду

Роботи з демонтажу першого підʼїзду багатоповерхового будинку, пошкодженого внаслідок обстрілів, тривають на вул. Наталії Ужвій, 82, передає РЕДПОСТ .

Як повідомив заступник директора Департаменту житлово-комунального господарства Євген Пасенов, перший і найскладніший етап демонтажу верхньої частини будинку, а саме ліфтового приміщення, перебуває на фінальній стадії.

«Цей будинок у такому стані, що якщо ми його не демонтуємо, він може неконтрольовано впасти і зруйнувати ще один під’їзд. Будинок розбирають, починаючи з верхнього поверху, і так поверх за поверхом униз», - розповів він.

Роботи з демонтажу планують завершити до кінця цього року, максимум - до середини січня.

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