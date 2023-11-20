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20.11.2023  16:50   Віталій Хінєвіч

У Харкові на вулиці Наталії Ужвій, 82 триває демонтаж під’їзду

Роботи з демонтажу першого підʼїзду багатоповерхового будинку, пошкодженого внаслідок обстрілів, тривають на вул. Наталії Ужвій, 82, передає РЕДПОСТ .

 
Як повідомив заступник директора Департаменту житлово-комунального господарства Євген Пасенов, перший і найскладніший етап демонтажу верхньої частини будинку, а саме ліфтового приміщення, перебуває на фінальній стадії. 
 
«Цей будинок у такому стані, що якщо ми його не демонтуємо, він може неконтрольовано впасти і зруйнувати ще один під’їзд. Будинок розбирають, починаючи з верхнього поверху, і так поверх за поверхом униз», - розповів він. 
 
Роботи з демонтажу планують завершити до кінця цього року, максимум - до середини січня.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині відновлюють електропостачання після ворожих обстрілів.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  жкг, харків
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