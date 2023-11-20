20.11.2023 17:15 Віталій Хінєвіч

В Україні вдалося частково та повністю відновити майже 850 об’єктів медзакладів, які пошкодила росія – МОЗ

Вже понад півтора року російська армія цілеспрямовано та жорстоко руйнує цивільну інфраструктуру України, в тому числі й медичну, а також тероризує мирне населення, передає РЕДПОСТ .

Зокрема, ворог бомбардує та завдає ударів по українським лікарням, пологовим, поліклінікам, амбулаторіям тощо.

Однак, попри зростаюче навантаження на систему охорони здоров’я, в Україні продовжують працювати над відновленням медичних закладів, щоб потрібна медична допомога була доступна кожному, хто її потребує.

Так, за понад 21 місяць війни у різних регіонах України було відновлено повністю або частково 848 об’єктів медзакладів. Зокрема, 438 об’єктів відновлено повністю та ще 410 – частково. Найбільше – у Миколаївській, Дніпропетровській, Київській, Харківській, Чернігівській та Херсонській областях.

«На сьогодні одним із важливих завдань для держави є забезпечення українців якісними, доступними та необхідними медичними послугами. Тому МОЗ України разом із партнерами й надалі працюватимуть над відновленням української медичної інфраструктури. Щоб українські медзаклади могли функціонувати, а лікарі могли повноцінно працювати та надавати потрібну медичну допомогу пацієнтам»,- йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що загалом від початку повномасштабної війни ворог пошкодив 1474 об’єкти медзакладів та ще 194 об’єкти зруйнував повністю (відновленню не підлягають). Найбільших втрат зазнала медична інфраструктура Харківської, Донецької, Дніпропетровської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької, Київської та Чернігівської областей.

Крім того, російська армія пошкодила 103 автівки екстреної медичної допомоги, ще 253 автомобілі – знищила. 125 автівок «екстренки» захоплено.

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