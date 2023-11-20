    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події На Харківщині сталася пожежа на території приватного подвір’я
20.11.2023  17:55   Віталій Хінєвіч

На Харківщині сталася пожежа на території приватного подвір’я

На території приватного домогосподарства горіла літня кухня, палали конструкції перекриття.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Луганській області.
 
20 листопада о 07:30 Служба порятунку прийняла повідомлення про пожежу в житловому секторі села Підлиман Борівської селищної громади.
 
Прибувши за вказаною адресою, рятувальники встановили, що на території приватного домогосподарства горить літня кухня, палають конструкції перекриття. Площа пожежі - біля 20 кв. м.
 
Оперативними діями вогнеборці локалізували полум’я та о 9:35 пожежу остаточно ліквідували, запобігши розповсюдженню вогню на розташований поруч житловий будинок. Люди не постраждали. Від ДСНС Луганщини на місці події працювали 6 чоловік особового складу із залученням 1 одиниці техніки.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що рятувальники з Луганщини гасили пожежу на Харківщині.
 
Источник:   Головне управління ДСНС України у Луганській області
 Тэги:  пожежа, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
20.11 Надзвичайні події Харківщина на ранок 20 листопада. Оперативна обстановка від ДСНС 19.11 Надзвичайні події Рятувальники з Луганщини гасили пожежу на Харківщині (фото) 19.11 Надзвичайні події На пожежі під Харковом постраждав чоловік
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 