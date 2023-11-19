19.11.2023 15:14 Рита Парфенова

Рятувальники з Луганщини гасили пожежу на Харківщині (фото)

У Харківській області вогнеборці ліквідували пожежу житлового будинку

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Луганській області, 18 листопада о 23:25 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про пожежу у селі Коробочкине.

Прибувши на місце події, місцеві вогнеборці та рятувальники Луганського гарнізону ДСНС встановили, що горить житловий будинок на площі 100 кв. м.

Пожежу локалізовано о 00:34 та ліквідовано о 01:35. Жодна людина не постраждала. Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 19 листопада 2023 року.