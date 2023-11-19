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19.11.2023  15:14   Рита Парфенова

Рятувальники з Луганщини гасили пожежу на Харківщині (фото)

У Харківській області вогнеборці ліквідували пожежу житлового будинку

Харківська область: вогнеборці ліквідували пожежу житлового будинку

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Луганській  області, 18 листопада о 23:25 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про пожежу у селі Коробочкине.

Прибувши на місце події, місцеві вогнеборці та рятувальники Луганського гарнізону ДСНС встановили, що горить житловий будинок на площі 100 кв. м.
 
Пожежу локалізовано о 00:34 та ліквідовано о 01:35. Жодна людина не постраждала.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 19 листопада 2023 року.
 
Харківська область: вогнеборці ліквідували пожежу житлового будинку

 

Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  дснс, пожежа, харків
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