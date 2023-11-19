Рятувальники з Луганщини гасили пожежу на Харківщині (фото)

У Харківській області вогнеборці ліквідували пожежу житлового будинку
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Луганській області, 18 листопада о 23:25 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про пожежу у селі Коробочкине.
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