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19.11.2023  14:24   Рита Парфенова

Мешканців Харкова попреджують про негоду

Синоптики про7грозують, що на початку тижня Харків засипле снігом.

негода

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології,вночі та вранці 20 листопада по місту та області очікується значний сніг.  На дорогах ожеледиця.

Погодному явиу присвоєно I рівень небезпечності, жовтий.
 
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Як раніше писав РЕДПОСТ, Харківський міський голова Ігор Терехов у своєму телеграм-каналі повідомив, що міські служби попереджені і готові працювати в посиленому режимі.

 

Источник:   Харківський регіональний центр з гідрометеорології
 Тэги:  негода, погода, харків
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