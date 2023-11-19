19.11.2023 14:24 Рита Парфенова

Мешканців Харкова попреджують про негоду

Синоптики про7грозують, що на початку тижня Харків засипле снігом.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології,вночі та вранці 20 листопада по місту та області очікується значний сніг. На дорогах ожеледиця.

Погодному явиу присвоєно I рівень небезпечності, жовтий.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram Як раніше писав РЕДПОСТ , Харківський міський голова Ігор Терехов у своєму телеграм-каналі повідомив , що міські служби попереджені і готові працювати в посиленому режимі.

Источник: Харківський регіональний центр з гідрометеорології

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