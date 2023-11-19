Мешканців Харкова попреджують про негоду

Синоптики про7грозують, що на початку тижня Харків засипле снігом.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології,вночі та вранці 20 листопада по місту та області очікується значний сніг. На дорогах ожеледиця.
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Дуже важливо звести ризик до мінімуму. Дотримуйтесь правила: сім разів відміряй, один відріж.
Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Ранок і день пройдуть без опадів. Увечері можливий сніг.
В Україні професійне свято відзначають метеорологи, виробники скла та працівники сільського господарства.
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