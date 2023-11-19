19.11.2023 13:34

У Харкові відкрилась виставка "I LOVE KHARKIV" (фото)

18 листопада в Муніципальній галереї відкрилась виставка картин "I LOVE KHARKIV" харківської художниці Оксани Бойко.





"Харків — це місто протилежностей, це про суворість і про ніжність водночас. Привіт, я Оксана, і я люблю малювати місто. З 4 років я живу у найгарнішому місті на Землі, а з 6 років отримую художню освіту.

Так склалося, що любов до малювання і любов до мого міста перетнулися, і тому стався цей проєкт. Точніше, це навіть не проєкт, а мій образ життя, відшукувати прекрасне в повсякденних вулицях, в миттєвостях, що трапляються з нами щоденно, в людях, що проходять повз, в незнайомцях, які разом зі мною їдуть в метро. В живописі я втілюю те, що мені здається красивим.

Мені щиро подобається відшукувати кольорові плями у нагромадженні рекламних вивісок, у купі незаконно побудованих кіосків, у кольорових торгових центрах, або годинами малювати безкрайню Салтівку, намагаючись графічними рисочками і точками відділити один будинок від іншого.

На цій виставці ділюсь з вами любов'ю до свого міста і пропоную подивитись на нього так, як бачу його я. Харків очима його мешканки."

Оксана Бойко закінчила Харківську Державну Академію Дизайну та Мистецтв у 2022 році (кафедра Книжкової графіки — бакалавр, кафедра Книжкової графіки — магістр). Основними напрямками її діяльності є живопис, графіка та ілюстрація, повідомляє РЕДПОСТ

Виставка триватиме до 16 грудня 2023 року у АРТпідвалі. 13:00 - 18:00 ср-нд.

Щоб потрапити на виставку, потрібно написати в Дірект сторінки Муніципальної галереї в Інстаграм @m__gallery__ чи зателефонувати 096 629 31 23.



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