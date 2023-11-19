19.11.2023 16:20 Рита Парфенова

Харів'янин зберігав удома гранати, які знайшов у Старому Салтові

У Харкові в 49-річного чоловіка знайшли два корпуси гранати Ф-1 та підривачі.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області..

Під час санкціонованого обшуку у домоволодінні 49-річного харків'янина правоохоронці виявили два корпуси гранати Ф-1 та підривачі.

Зі слів чоловіка, боєприпаси він знайшов у селищі Старий Салтів Чугуївського району у жовтні 2022 року.

Вирішується питання про обрання порушнику запобіжного заходу.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби поліцейські Харківщини відреагували на 1083 заяви від громадян, що надійшли через спецлінію “102”.