Харів'янин зберігав удома гранати, які знайшов у Старому Салтові

У Харкові в 49-річного чоловіка знайшли два корпуси гранати Ф-1 та підривачі.
Під час санкціонованого обшуку у домоволодінні 49-річного харків'янина правоохоронці виявили два корпуси гранати Ф-1 та підривачі.
Зі слів чоловіка, боєприпаси він знайшов у селищі Старий Салтів Чугуївського району у жовтні 2022 року.
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