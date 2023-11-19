    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Харів'янин зберігав удома гранати, які знайшов у Старому Салтові
19.11.2023  16:20   Рита Парфенова

Харів'янин зберігав удома гранати, які знайшов у Старому Салтові

У Харкові в 49-річного чоловіка знайшли два корпуси гранати Ф-1 та підривачі.

граната ф1
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області..

Під час санкціонованого обшуку у домоволодінні 49-річного харків'янина правоохоронці виявили два корпуси гранати Ф-1 та підривачі.

Зі слів чоловіка, боєприпаси він знайшов у селищі Старий Салтів Чугуївського району у жовтні 2022 року.

Вирішується питання про обрання порушнику запобіжного заходу.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби поліцейські Харківщини відреагували на 1083 заяви від громадян, що надійшли через спецлінію “102”.

 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  зброя, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
05.11 Надзвичайні події Чоловіка з гранатами та набоями затримали на в'їзді до Харкова 22.09 Надзвичайні події На Харківщині повідомлено про підозру киянину, який торгував старовинною зброєю поштою 06.09 Надзвичайні події Під Харковом чоловік виготовляв наркотики та зберігав зброю
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 