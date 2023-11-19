Прикордонники Харківщини знищили російських військових на Куп’янському напрямку (відео)

На Харківщині прикордонники Гвардії наступу «Сталевий кордон» знищили окупантів, які облаштовували опорний пункт
Відео вдалої операції опублікувала Державна прикордонна служба України, передає РЕДПОСТ.
На Купʼянському напрямку прикордонники Гвардії наступу бригади «Сталевий Кордон» виявили орків під час активного облаштування взводного опорного пункту та відправили їх займати ряди на концерт «кобзона».
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