У Польщі розбився автобус з українцями: загинули дитина та двоє жінок

У Люблінському воєводству внаслідок аварії автобуса загинули дві жінки та шестирічна дитина.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на польський інформаційний портал In Poland, трагедія сталася в неділю близько 4:30 ранку у Верешині біля Грубешова. На прямій ділянці дороги водій автобуса раптово з’їхав ліворуч і врізався в дерево, що росте на узбіччі.
У транспортному засобі перебувало 10 осіб – всі громадяни України. Попри реанімаційні заходи, життя двох жінок і шестирічної дитини врятувати не вдалося. Решту пасажирів доставили до лікарні.
Наразі причини смертельної ДТП не встановлено.
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