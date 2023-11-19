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19.11.2023  19:03   Рита Парфенова

У Польщі розбився автобус з українцями: загинули дитина та двоє жінок

У Люблінському воєводству внаслідок аварії автобуса загинули дві жінки та шестирічна дитина.

In Poland

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на польський інформаційний портал In Poland, трагедія сталася в неділю близько 4:30 ранку у Верешині біля Грубешова. На прямій ділянці дороги водій автобуса раптово з’їхав ліворуч і врізався в дерево, що росте на узбіччі.

У транспортному засобі перебувало 10 осіб – всі громадяни України. Попри реанімаційні заходи, життя двох жінок і шестирічної дитини врятувати не вдалося. Решту пасажирів доставили до лікарні.

Наразі причини смертельної ДТП не встановлено.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що поліцейському, який у передмісті Харкова збив насмерть 15-річну дівчинку, повідомлено про підозру.
Источник:   In Poland
 Тэги:  дтп
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