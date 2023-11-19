19.11.2023 20:17 Рита Парфенова

ЗСУ відбили невдалі спроби ворога атакувати біля трьох селищ Харківщини

На Куп'янському напрямку військові рф вели безуспішні штурмові дії в районах Синьківки, східніше Петропавлівки та Іванівки

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна:

на Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України;

на Куп’янському напрямку ворог безуспішно вів штурмові дії в районах Синьківки, східніше Петропавлівки та Іванівки Харківської області, де Силами оборони відбито 7 атак.

Протягом доби окупанти завдали авіаційного удару біля Петропавлівки.



Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали щонайменше 14 населених пунктів, серед яких:

Козача Лопань,

Вовчанськ,

Бочкове,

Бударки,

Дворічна,

Синьківка,

Петропавлівка,

Іванівка,

Берестове.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 19 листопада 2023 року.