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19.11.2023  20:17   Рита Парфенова

ЗСУ відбили невдалі спроби ворога атакувати біля трьох селищ Харківщини

На Куп'янському напрямку військові рф вели безуспішні штурмові дії в районах Синьківки, східніше Петропавлівки та Іванівки

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна:

  • на Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України;
  • на Куп’янському напрямку ворог безуспішно вів штурмові дії в районах Синьківки, східніше Петропавлівки та Іванівки Харківської області, де Силами оборони відбито 7 атак.

Протягом доби  окупанти завдали авіаційного удару біля Петропавлівки.

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали щонайменше 14 населених пунктів, серед яких:

  • Козача Лопань,
  • Вовчанськ,
  • Бочкове,
  • Бударки,
  • Дворічна,
  • Синьківка,
  • Петропавлівка,
  • Іванівка,
  • Берестове.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 19 листопада 2023 року.

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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