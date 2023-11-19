ЗСУ відбили невдалі спроби ворога атакувати біля трьох селищ Харківщини

На Куп'янському напрямку військові рф вели безуспішні штурмові дії в районах Синьківки, східніше Петропавлівки та Іванівки
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна:
Протягом доби окупанти завдали авіаційного удару біля Петропавлівки.
Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали щонайменше 14 населених пунктів, серед яких:
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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 19 листопада 2023 року.
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