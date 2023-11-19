На Харківщині наші воїни відбили 7 атак ворога

Військові рф вели безуспішні штурмові дії в районі населений пунктів Синьківка та Петропавлівка, де наші захисники відбили 7 атак противника.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна:
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Дуже важливо звести ризик до мінімуму. Дотримуйтесь правила: сім разів відміряй, один відріж.
Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Ранок і день пройдуть без опадів. Увечері можливий сніг.
В Україні професійне свято відзначають метеорологи, виробники скла та працівники сільського господарства.
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