19.11.2023 08:09 Рита Парфенова

На Харківщині наші воїни відбили 7 атак ворога

Військові рф вели безуспішні штурмові дії в районі населений пунктів Синьківка та Петропавлівка, де наші захисники відбили 7 атак противника.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна:

на Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області;

на Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії в біля Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області, де Силами оборони відбито 7 атак .

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram Минулої доби ворог вдарив авіацією по населеним пунктам Голубівка, Петропавлівка, Кучерівка, Іванівка на Харківщині. Загалом під артилерійським вогнем опинилися понад 150 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей. Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 18 листопада 2023 року.