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18.11.2023  20:05   Віталій Хінєвіч

Ворог обстрілював Харківську область

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
 
Ворог завдав артилерійських обстрілів населених пунктів: Огірцеве, Гатище, Плетенівка Харківської області.
 
На Куп’янському напрямку ворог безуспішно вів штурмові дії в районах Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області, де Силами оборони відбито 6 атак. Завдав авіаційного удару в районах населених пунктів Голубівка, Петропавлівка, Кучерівка, Іванівка Харківської області.
 
Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема: Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Кислівка, Котлярівка, Табаївка Харківської області.
 
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Раніше РЕДПОСТ псиав, що протягом доби з 17 по 18 листопада 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.
 
Источник:   Генеральний штаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, харків
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