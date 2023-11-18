18.11.2023 20:05 Віталій Хінєвіч

Ворог обстрілював Харківську область

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Ворог завдав артилерійських обстрілів населених пунктів: Огірцеве, Гатище, Плетенівка Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог безуспішно вів штурмові дії в районах Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області, де Силами оборони відбито 6 атак. Завдав авіаційного удару в районах населених пунктів Голубівка, Петропавлівка, Кучерівка, Іванівка Харківської області.

Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема: Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Кислівка, Котлярівка, Табаївка Харківської області.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram