Ворог обстрілював Харківську область

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.
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Загостриться конкуренція у будь-яких сферах життя. Щоб реалізувати надані можливості, зосередьтеся на досягненні своїх цілей, а не на з'ясуванні того, хто головніший.
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Без опадів.
18 листопада відзначається День сержанта Збройних Сил України.
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