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18.11.2023  09:15   Віталій Хінєвіч

Харківщина на ранок 18 листопада. Оперативна обстановка від ДСНС

Протягом доби з 17 по 18 листопада 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.


Харківщина на ранок 18 листопада. Оперативна обстановка від ДСНС
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
О 15:25 рятувальники 60-ї Державної пожежно-рятувальної частини виїхали на перевірку території села Курилівка Курилівської громади, яка піддалась ворожому обстрілу. Перевіркою виявлені пошкодження трьох приватних будинків та господарчої споруди. Постраждалих немає. Пожеж не трапилась
 
Мешканцям селища Андріївка Донецької громади вогнеборці місцевої пожежної команди доставили 2 т. технічної води.
 
Загалом за цей період рятувальниками здійснено 14 оперативних виїздів, з яких:
 
  • 4 – на ліквідацію пожеж, 
  • 1 – на перевірку після ворожого обстрілу;
  • 4 – на допомогу населенню і комунальним службам;
  • 5 – інші виїзди.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові під час пожежі загинув чоловік.

Источник:   Головне управління ДСНС України у Харківській області
 Тэги:  агрессия россии, харків
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