Харківщина на ранок 18 листопада. Оперативна обстановка від ДСНС

Протягом доби з 17 по 18 листопада 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові під час пожежі загинув чоловік.
Комментариев: 0
Загостриться конкуренція у будь-яких сферах життя. Щоб реалізувати надані можливості, зосередьтеся на досягненні своїх цілей, а не на з'ясуванні того, хто головніший.
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Без опадів.
18 листопада відзначається День сержанта Збройних Сил України.
влажность:
давление:
ветер: