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18.11.2023  08:45   Віталій Хінєвіч

Як минула доба в Харківській області повідомили у ХОВА

Минулої доби російські окупанти обстріляли щонайменше 14 населених пунктів області.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Під ворожим вогнем перебували: Ветеринарне Харківського району, Бударки та Вовчанськ Чугуївського району, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове, Курилівка Куп'янського району та інші населені пункти.
 
Пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди. Постраждалих серед цивільного населення за добу не зафіксовано.
 
На Куп'янському напрямку тривають бої. За добу наші військові відбили 4 атаки росіян в районах Синьківки, Петропавлівки та Іванівки. Просування у ворога немає.
 
Крім цього зазначається, що станом на 18 листопада із небезпечних громад Куп’янського району евакуювали 283 дітей. Підлягають евакуації ще 12. Евакуація триває.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що пожежна частина на Харківщині постраждала внаслідок ворожого обстрілу.
 
Источник:   ХОВА
 Тэги:  агрессия россии, харків
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