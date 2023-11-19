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19.11.2023  08:16   Рита Парфенова

Військові рф обстрілюють Харківщину: про наслідки розповіли в ХОВА

Протягом минулої доби ворог продовжував обстрілювати прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів.


Фото з відкритих джерел

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на пресслужбу ХОВА, за добу постраждалих серед цивільного населення від ворожих обстрілів не зафіксовано.

Зокрема, під вогнем перебували Козача Лопань Харківського району, Огірцеве, Гатище, Плетенівка Чугуївського району, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Кислівка, Котлярівка, Табаївка Куп'янського району та інші населені пункти.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 19 листопада 2023 року.






 

Источник:   Телеграм Олега Синєгубова
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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