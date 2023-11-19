19.11.2023 09:05 Рита Парфенова

Харківщина на ранок 19 листопада. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники п'ять разів виїжджали на гасіння пожеж.



Фото: ДСНС

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Загалом протягом доби з 18 по 19 листопада 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 16 оперативних виїздів, з яких:

5 – на ліквідацію пожеж,

5 – на допомогу населенню і комунальним службам;

6 – інші виїзди.

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