Харківщина на ранок 19 листопада. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники п'ять разів виїжджали на гасіння пожеж.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
Загалом протягом доби з 18 по 19 листопада 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 16 оперативних виїздів, з яких:
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