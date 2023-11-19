На пожежі під Харковом постраждав чоловік

Пожежа сталася з побутових причин у Чугуївському районі Харківської області.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, у приватній оселі у с. Нова Гнилиця, Чугуївського району області сталася 18 листопада о 20:25 з побутових причин.
Горіли домашні меблі та вікно на площі 10 кв.м.
Під час гасіння пожежі постраждав 27-річний чоловік. З опіками верхніх кінцівок чоловіка госпіталізували до обласної лікарні.
Вогонь ліквідували о 21:25. Від ДСНС залучалися 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.
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