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20.11.2023  13:05   Рита Парфенова

Правоохоронці повернули додому дівчину, яка ховалася у під'їзді

Працівники поліції оперативно розшукали 13-річну дівчину, яка пішла з дому після сварки з матір'ю.

У Харкові поліцейські оперативно розшукали зниклу дівчину, яка втекла з дому після сварки
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
20 листопада по правоохоронців звернулася 33-річна жінка с заявою про те, що її 13-річна донька напередодні ввечері самовільно пішла з дому та не повернулася до ранку.
 
Працівники ювенальної превенції ВП ХРУП № 1 оперативно встановили місце перебування втікачки. Дівчина після сварки із матірʼю сховалася у підʼїзді дому та не хотіла повертатися.
 
З метою недопущення подібних випадків у майбутньому, правоохоронці провели з родиною профілактичну роботу.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові правоохоронці оперативно знайшли чоловіка з 6-річною дитиною.
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  розшук, харків
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