20.11.2023 13:05 Рита Парфенова

Правоохоронці повернули додому дівчину, яка ховалася у під'їзді

Працівники поліції оперативно розшукали 13-річну дівчину, яка пішла з дому після сварки з матір'ю.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

20 листопада по правоохоронців звернулася 33-річна жінка с заявою про те, що її 13-річна донька напередодні ввечері самовільно пішла з дому та не повернулася до ранку.

Працівники ювенальної превенції ВП ХРУП № 1 оперативно встановили місце перебування втікачки. Дівчина після сварки із матірʼю сховалася у підʼїзді дому та не хотіла повертатися.

З метою недопущення подібних випадків у майбутньому, правоохоронці провели з родиною профілактичну роботу.