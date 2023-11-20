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20.11.2023  12:44   

Харків після першого снігопаду (фото)

Харків, сніг
Фото: РЕДПОСТ

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Тэги:  харків, сніг, пейзаж
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