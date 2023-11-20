Про знеструмлені міста Харківщини та причини розповіли в Міненергетики

На Харківщині 20 листопада спостерігається знеструмлення, яке виникло через негоду та внаслідок бойових дій.
За інформацією Міністерства енергетики України на зазначену дату, 527 населених пунктів Харківської, Чернігівської та Запорізької областей зазнали втрат електропостачання через негоду, воєнні події та технічні порушення, передає РЕДПОСТ.
Внаслідок нічних обстрілів в містах Борова, Куп’янськ, Вовчанськ зафіксовані пошкодження електромереж.
Загалом через бойові дії в області залишаються без електропостачання понад 17,6 тисячі споживачів.
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