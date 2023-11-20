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20.11.2023  12:30   Рита Парфенова

Про знеструмлені міста Харківщини та причини розповіли в Міненергетики

На Харківщині 20 листопада спостерігається знеструмлення, яке виникло через негоду та внаслідок бойових дій.

відновлення світла

За інформацією Міністерства енергетики України на зазначену дату, 527 населених пунктів Харківської, Чернігівської та Запорізької областей зазнали втрат електропостачання через негоду, воєнні події та технічні порушення, передає РЕДПОСТ.

Внаслідок нічних обстрілів в містах Борова, Куп’янськ, Вовчанськ зафіксовані пошкодження електромереж.

Загалом через бойові дії в області залишаються без електропостачання понад 17,6 тисячі споживачів.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 20 листопада до робіт з прибирання снігу у Харкові залучили 1948 працівників комунальних підприємств.
Источник:   Міненерго
 Тэги:  знеструмлення, харків
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