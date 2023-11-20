Циклон, який приніс Харківщині снігопади, виходить з області

Територію Харківської області, за прогнозами синоптиків, циклон має покинути сьогодні після другої години пополудні.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Службу відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.
Опади, спочатку у формі дощу та мокрого снігу, а потім у вигляді снігу, розпочалися недільного вечора. Циклон зайшов до Харківщини з південного напрямку, швидко поширившись по всій території регіону. Найскладніша ситуація склалася на Ізюмському напрямку, де опади були найбільшими. Товщина снігового покриву в середньому становила 10 см.
Від вечора неділі до ранку понеділка на дорогах Харківської області працювало майже 150 одиниць дорожньої техніки. На обробку покриття було використано близько 2 тисяч тонн протиожеледних матеріалів. Загалом було розчищено 1800 км доріг загального користування державного значення.
Проїзд автодорогами державного значення Харківщини було забезпечено, скарги та ДТП, що сталися через незадовільну якість покриття – відсутні. Перебоїв та затримок у русі автотранспорту не зафіксовано.
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