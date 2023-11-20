20.11.2023 13:40 Рита Парфенова

Циклон, який приніс Харківщині снігопади, виходить з області

Територію Харківської області, за прогнозами синоптиків, циклон має покинути сьогодні після другої години пополудні.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Службу відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.



Опади, спочатку у формі дощу та мокрого снігу, а потім у вигляді снігу, розпочалися недільного вечора. Циклон зайшов до Харківщини з південного напрямку, швидко поширившись по всій території регіону. Найскладніша ситуація склалася на Ізюмському напрямку, де опади були найбільшими. Товщина снігового покриву в середньому становила 10 см.



Від вечора неділі до ранку понеділка на дорогах Харківської області працювало майже 150 одиниць дорожньої техніки. На обробку покриття було використано близько 2 тисяч тонн протиожеледних матеріалів. Загалом було розчищено 1800 км доріг загального користування державного значення.



Проїзд автодорогами державного значення Харківщини було забезпечено, скарги та ДТП, що сталися через незадовільну якість покриття – відсутні. Перебоїв та затримок у русі автотранспорту не зафіксовано.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 20 листопада до робіт з прибирання снігу у Харкові залучили 1948 працівників комунальних підприємств.