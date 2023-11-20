Харкову підтвердили інвестиційно привабливий кредитний рейтинг

Національне рейтингове агентство «ІВІ-Rating» підтвердило кредитний рейтинг міста Харкова на рівні «uaВВВ-» з прогнозом «у розвитку» та збереженням у контрольному списку (CreditWatch), а також рейтинг інвестиційної привабливості на рівні «invА».
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Департамент економіки та комунального майна, такі рівні рейтингів відображають високу інвестиційну привабливість та достатню спроможність муніципалітету розраховуватися за своїми зобов'язаннями. На думку рейтингового агентства «IBI-Rating», Харків має потужний промисловий комплекс, що характеризується значною питомою вагою високотехнологічних та інноваційних підприємств, продукція яких реалізується, в тому числі, на експорт.
Крім того, зазначено, що місцева влада проводить активну роботу в напрямку підтримки підприємництва, створення позитивного іміджу міста та реалізації інвестиційних проєктів, спрямованих на його розвиток. А боргова політика Харківської міської ради визначається потребою в залученні додаткового фінансування для реалізації проєктів з відновлення міської інфраструктури.
У департаменті нагадали, що з метою підвищення інвестиційної привабливості громади Харків співпрацює з міжнародними рейтинговими агентствами. На сьогоднішній день міжнародні кредитні рейтинги міста знаходяться на наступному рівні: «Moody’s Investors Service Inc» - довгостроковий рейтинг емітентa за міжнародною шкалою в іноземній та національній валюті «Caa3», прогноз - негативний, базова оцінка кредитоспроможності - на рівні «саа3»; «Fitch Ratings Ltd» - довгострокові рейтинги дефолту емітента (РДЕ) в іноземній та національній валюті - на рівні «СС», довгострокові IDR у національній валюті - «CCC-».
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