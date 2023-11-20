20.11.2023 14:46 Рита Парфенова

Правоохоронці фіксують наслідки обстрілів Харківщини (фото)

Внаслідок ворожих обстрілів Чугуївщини поранення отримали двоє мирних жителів.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, 19 листопада російська армія обстріляла з РСЗВ «Ураган» с. Юрченкове Чугуївського району. Пошкоджено сільськогосподарську техніку та господарчі споруди.

Також вчора ворог обстріляв смт Вільча Чугуївського району. Отримали поранення двоє цивільних чоловіків 53 та 74 років. Зазнали руйнувань житлові будинки.

Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції вживають всіх заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил держави-агресора.

За процесуального керівництва Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 20 листопада 2023 року.