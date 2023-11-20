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20.11.2023  14:46   Рита Парфенова

Правоохоронці фіксують наслідки обстрілів Харківщини (фото)

Внаслідок ворожих обстрілів Чугуївщини поранення отримали двоє мирних жителів.

Новини Харкова: слідчі задокументували наслідки воєнних злочинів
 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, 19 листопада російська армія обстріляла з РСЗВ «Ураган» с. Юрченкове Чугуївського району. Пошкоджено сільськогосподарську техніку та господарчі споруди.
 
Також вчора ворог обстріляв смт Вільча Чугуївського району. Отримали поранення двоє цивільних чоловіків 53 та 74 років. Зазнали руйнувань житлові будинки.
 
Новини Харкова: слідчі задокументували наслідки воєнних злочинів
 
Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції вживають всіх заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил держави-агресора.

За процесуального керівництва Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 20 листопада 2023 року.

Новини Харкова: слідчі задокументували наслідки воєнних злочинів

 

Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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