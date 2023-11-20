Правоохоронці фіксують наслідки обстрілів Харківщини (фото)

Внаслідок ворожих обстрілів Чугуївщини поранення отримали двоє мирних жителів.
За процесуального керівництва Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 20 листопада 2023 року.
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Зірки обіцяють насичений подіями та емоціями день. Особливо добре вдаватиметься все, що так чи інакше пов'язане з інтелектуальною сферою.
У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Практично весь час йтиме сильний сніг, який у другій половині дня повинен послабшати. Ближче до вечора він припиниться.
1954 року Генеральна Асамблея ООН рекомендувала всім країнам ввести у практику святкування Всесвітнього дня дитини.
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