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22.11.2023  21:00   Віталій Хінєвіч

Правоохоронці на Харківщині розшукували зниклу неповнолітню дівчинку

Вранці 22 листопада до відділу поліції надійшло повідомлення про зникнення 13-річної дівчини.

Фото: Національна поліція України
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Мати дитини розповіла, що донька пішла гуляти з друзями 21 листопада та після 19:00 години перестала виходити на зв'язок. 
 
Поліцейські перевірили місця ймовірного перебування дитини, опитали друзів та знайомих, здійснили моніторинг її акаунтів у соціальних мережах. Як з'ясувалося, дівчина лишилася ночувати у свого знайомого. Поліцейські  передали дитину матері. 
 
Співробітники ювенальної превенції провели з дівчиною профілактичну бесіду щодо недопущення подібних випадків у майбутньому.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині в лісі заблукав чоловік.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  події, харків
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