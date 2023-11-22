На Харківщині в лісі заблукав чоловік

Правоохоронці встановлювали місцезнаходження 77-річного чоловіка, який, як виявилося, заблукав у лісі.
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Вам буде складно розкачатись на будь-які справи, до яких у вас немає щирого інтересу. Швидше за все, більшу частину часу ви присвятите тому, що подобається особисто вам, чи то хобі, зустрічі з друзями чи просто відпочинок.
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