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22.11.2023  17:05   Віталій Хінєвіч

На Харківщині в лісі заблукав чоловік

Правоохоронці встановлювали місцезнаходження 77-річного чоловіка, який, як виявилося, заблукав у лісі.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцейських офіцерів громад в Харківській області.
 
21 листопада, до чергової частини відділення поліції надійшло повідомлення від мешканців села Федорівка про те, що пішов з дому та дотепер не повернувся їх літній родич.  
 
Правоохоронці виїхали на місце події та з’ясували, що дідусь страждає на втрату пам’яті та любить гуляти по сосновому лісу який розташований поблизу села Федорівка.
 
Поліцейські негайно вирушили прочісувати ліс навколо селища. Вже через годину пошуків правоохоронці знайшли знесиленого старенького, який розгублено блукав лісом. Дідуся поліцейські повернули до родичів. Наразі його життю та здоров’ю загрози немає.
 
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Источник:   Поліцейські офіцери громад в Харківській області
 Тэги:  події, харків
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