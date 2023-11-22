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22.11.2023  17:20   Віталій Хінєвіч

У Вовчанську виникла пожежа через ворожий обстріл

22 листопада опівдні російські війська здійснили черговий обстріл по місту Вовчанськ Чугуївського району Харківської області.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
Внаслідок влучання снарядів сталося декілька осередків займання на території місцевого комунального підприємства. Загальна площа пожежі склала близько 120 кв.м. 
 
На місці події працювали рятувальники 47-ї Державної пожежно-рятувальної частини. О 13:35 вдалось загасити пожежу. За попередніми даними жертв та постраждалих немає.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби ворог з артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілював населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області.
 
Источник:   Головне управління ДСНС України у Харківській області
 Тэги:  пожежа, харків
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