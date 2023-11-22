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22.11.2023  17:40   Віталій Хінєвіч

У Харкові низка тролейбусів раніше закінчить рух, а трамвай №8 змінить маршрут

Зміна графіка маршрутів пов'язана з аварійним ремонтом контактної мережі.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Рух трамваїв на пр. Байрона та вул. Морозова, на ділянці від розворотного кола «Вул. Одеська» до вул. Мухачова, та тролейбусів на пр. Героїв Сталінграду, на ділянці від пр. Гагаріна до пр. Льва Ландау, а також на вул. Тролейбусній буде припинений з 21:00 і до закінчення руху 22 листопада.
 
У цей період трамвай №8 курсуватиме так: розворотне коло «602-й мікрорайон» – Салтівське шосе – пров. Салтівський – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – пл. Захисників України – вул. Молочна – вул. Георгія Тарасенка – вул. Морозова – розворотне коло «Вул. Мухачова».
 
У зв'язку з неможливістю заїзду в депо тролейбуси №1, 3, 6 та 35 закінчать свою роботу раніше (близько 20:30, в залежності від відстані до кінцевої зупинки).
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що безкоштовний проїзд у транспорті Харкова продовжили на поточний рік.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, тролейбус, трамваї
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