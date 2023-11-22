Окупанти обстрілюють Харківщину: про наслідки розповіли в ХОВА

Минулої доби ворог з артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілював населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області.
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на пресслужбу ХОВА, протягом минулої доби постраждалих серед цивільних не зафіксовано.
Під ворожим вогнем перебували населені пункти Ветеринарне Харківського району, Бударки Чугуївського району, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Кислівка, Котлярівка, Табаївка Куп'янського району та інші населені пункти.
По с. Подоли Куп'янського району ворог завдав удару керованою авіабомбою. Пошкоджено приватний житловий будинок.
Комментариев: 0
Вам буде складно розкачатись на будь-які справи, до яких у вас немає щирого інтересу. Швидше за все, більшу частину часу ви присвятите тому, що подобається особисто вам, чи то хобі, зустрічі з друзями чи просто відпочинок.
У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Без опадів.
Щорічно 22 листопада у світі відзначається добре сімейне свято – Міжнародний день сина.
влажность:
давление:
ветер: