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22.11.2023  08:52   Рита Парфенова

Окупанти обстрілюють Харківщину: про наслідки розповіли в ХОВА

Минулої доби ворог з артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілював населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області.


Фото: Поліція Харківської області

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на пресслужбу ХОВА, протягом минулої доби постраждалих серед цивільних не зафіксовано.

Під ворожим вогнем перебували населені пункти Ветеринарне Харківського району, Бударки Чугуївського району, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Кислівка, Котлярівка, Табаївка Куп'янського району та інші населені пункти.

По с. Подоли Куп'янського району ворог завдав удару керованою авіабомбою. Пошкоджено приватний житловий будинок.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 22 листопада 2023 року.

 

 

Источник:   Телеграм Олега Синєгубова
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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