22.11.2023 08:31 Рита Парфенова

Рятувальники Харківщини гасили пожежі, що сталися внаслідок ворожих обстрілів

Минулої доби рятувальники вісім разів виїжджали на гасіння пожеж, одну з яких спричинили ворожі обстріли.



Фото: Прокуратура Харківської області

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, пожежа, яку спричинили окупанти своїми обстрілами, минулої доби зафіксована в Дергачівській громаді.

21 листопада близько 06:00 ворог завдав артилерійських ударів по селу Козача Лопань Харківського району. Внаслідок обстрілів на території приватного житлового будинку сталася пожежа. Її площа склала близько 60 кв.м. Після припинення росіянами вогневого враження мирного населеного пункту, о 07:30 до ліквідації пожежі було залучено 1 відділення Служби порятунку місцевого підрозділу ДСНС. На згарищі рятувальники виявили тіло загиблого цивільного, 1994 року народження. О 09:14 пожежу ліквідовано.



Також протягом доби сталася ще одна пожежа, на який загинула людина. Близько 7 години ранку 21 листопадла у селі Веселе Харківського району горила квартира у житловому двоповерховому багатоквартирному будинку. Під час розвідки у квартирі рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка, 1985 року народження. За попередніми даними причиною виникнення пожежі могло стати коротке замикання електричної мережі.



Загалом протягом доби з 21 по 22 листопада 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 18 оперативних виїздів, з яких:

8 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких спричинив ворожий обстріл;

5 – на допомогу населенню і комунальним службам;

2 – на чергування;

3 – інші виїзди.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 20 по 21 листопада 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 26 оперативних виїздів.