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21.11.2023  16:45   Віталій Хінєвіч

На Харківщині внаслідок пожежі загинув чоловік

Займання у квартирі сталося 21 листопада у селі Веселе.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
21 листопада о 7:24 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу у житловому двоповерховому багатоквартирному будинку.
 
До місця виклику прибули рятувальники 33-го Державного пожежно-рятувального посту. На момент їх прибуття горів диван і домашні речі в одній з квартир на другому поверсі. Площа пожежі склала 3 кв.м. Під час розвідки у квартирі рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка, 1985 року народження.
 
Вогнеборці приборкали вогонь о 9:07. За попередніми даними причиною виникнення пожежі могло стати коротке замикання електричної мережі.
 
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Раніше РЕДПОСТ псиав, що 38-річний чоловік загинув на пожежі, спричиненій ворожим обстрілом Харківщини.
 
Источник:   Головне управління ДСНС України у Харківській області
 Тэги:  пожежа, харків
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