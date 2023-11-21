21.11.2023 16:45 Віталій Хінєвіч

На Харківщині внаслідок пожежі загинув чоловік

Займання у квартирі сталося 21 листопада у селі Веселе.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

21 листопада о 7:24 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу у житловому двоповерховому багатоквартирному будинку.

До місця виклику прибули рятувальники 33-го Державного пожежно-рятувального посту. На момент їх прибуття горів диван і домашні речі в одній з квартир на другому поверсі. Площа пожежі склала 3 кв.м. Під час розвідки у квартирі рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка, 1985 року народження.

Вогнеборці приборкали вогонь о 9:07. За попередніми даними причиною виникнення пожежі могло стати коротке замикання електричної мережі.

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Раніше РЕДПОСТ псиав, що 38-річний чоловік загинув на пожежі, спричиненій ворожим обстрілом Харківщини.