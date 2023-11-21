21.11.2023 17:20 Віталій Хінєвіч

Комунальники у Харкові за тиждень відновили 80 оглядових колодязів

З початку року ремонтники у Харкові переклали понад 14.9 км водоводів, відновили 1754 водорозбірні колонки, замінили 502 люки, 365 пожежних гідрантів та 324 засувки.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

За минулий тиждень бригади аварійно-відновлювальних робіт комплексу «Харківводопостачання» усунули 63 аварійні ситуації на водоводах, упорядкували 80 оглядових колодязів із заміною запірно-регулюючої арматури та капітально відремонтували 32 водорозбірні колонки.

Також 21 листопада, бригади комплексу оперативно усувають 14 позаштатних ситуацій у всіх районах міста. Зокрема, 4 реконструкції на трубопроводах холодного водопостачання ведуться у Шевченківському районі та 3 у Основ'янському.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові протягом місяця ліквідували понад 1100 витоків газу.