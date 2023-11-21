21.11.2023 18:00 Віталій Хінєвіч

Водіїв транспортних засобів та пішоходів закликають бути уважними на дорогах

22 листопада синоптики прогнозують опади, туман та ожеледицю.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

В Україні 22 листопада, крім північного сходу та сходу, невеликий сніг та мокрий сніг, у південній частині помірні опади, переважно у вигляді дощу.

У західних та центральних областях подекуди ожеледь, на заході країни вночі та вранці місцями туман; на дорогах країни, крім півдня, ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура протягом доби у північній частині 1-6°, у східних областях 6-11° морозу, на решті території від 3° морозу до 2° тепла (вдень на півдні країни 0-5° тепла, в Криму до 10°).

У свою чергу рятувальники закликають пішоходів і водіїв бути пильними й дотримуватися ПДР та елементарних правил безпеки.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що з ранку 20 листопада до робіт з прибирання снігу у Харкові залучили 1948 працівників комунальних підприємств.