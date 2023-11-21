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21.11.2023  18:00   Віталій Хінєвіч

Водіїв транспортних засобів та пішоходів закликають бути уважними на дорогах

22 листопада синоптики прогнозують опади, туман та ожеледицю.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
 
В Україні 22 листопада, крім північного сходу та сходу, невеликий сніг та мокрий сніг, у південній частині помірні опади, переважно у вигляді дощу.
 
У західних та центральних областях подекуди ожеледь, на заході країни вночі та вранці місцями туман; на дорогах країни, крім півдня, ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
 
Температура протягом доби у північній частині 1-6°, у східних областях 6-11° морозу, на решті території від 3° морозу до 2° тепла (вдень на півдні країни 0-5° тепла, в Криму до 10°).
 
У свою чергу рятувальники закликають пішоходів і водіїв бути пильними й дотримуватися ПДР та елементарних правил безпеки.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що з ранку 20 листопада до робіт з прибирання снігу у Харкові залучили 1948 працівників комунальних підприємств.
 
Источник:   Український гідрометеорологічний центр
 Тэги:  погода
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