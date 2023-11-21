21.11.2023 10:57 Рита Парфенова

У Харкові протягом місяця ліквідували понад 1100 витоків газу

Що стає найчастішіми причинами витоку газу в оселях, розповіли фахівці.





Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на харківську філія «Газмережі», протягом жовтня аварійна-диспетчерська служба філії отримала більше тисячі повідомлень про запах газу у оселях. В обмеженому просторі концентрація природного газу 5—15 % є вибухонебезпечною.



За словами фахівців, найчастішими причинами аварійних ситуацій у будинках стають:

заміна або ремонт газового обладнання за допомогою горе-майстрів без спеціальних дозволів, яких знайшли у інтернеті;

використання несправного обладнання з відкладенням ремонту коли-небудь на потім;

відсутність техобслуговування газопроводів та газових приладів власником домоволодіння у приватному будинку або квартирі.

Тож, користуючись газовим обладнанням, не забувайте про його обстеження та довіряйте будь-які роботи лише професіоналам, що мають необхідні дозволи Держпраці та кваліфікований персонал.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що Харківська філія «Газмережі» спростувала фейкові повідомлення щодо начебто відміни плати за доставку газу, повернення коштів та подібної недостовірної інформації.