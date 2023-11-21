У Харкові протягом місяця ліквідували понад 1100 витоків газу

Що стає найчастішіми причинами витоку газу в оселях, розповіли фахівці.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на харківську філія «Газмережі», протягом жовтня аварійна-диспетчерська служба філії отримала більше тисячі повідомлень про запах газу у оселях. В обмеженому просторі концентрація природного газу 5—15 % є вибухонебезпечною.
За словами фахівців, найчастішими причинами аварійних ситуацій у будинках стають:
Тож, користуючись газовим обладнанням, не забувайте про його обстеження та довіряйте будь-які роботи лише професіоналам, що мають необхідні дозволи Держпраці та кваліфікований персонал.
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