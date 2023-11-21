21.11.2023 10:31 Рита Парфенова

Поліцейські виявили правопорушників на Харківщині

До операторів спецлінії поліції «102» упродовж доби надійшло 895 повідомлень про правопорушення та події на Харківщині.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.



За підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів ГУНП в Харківській області доставлені для перевірки 3 осіб.



На блокпостах Харківської області з метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили 3675 транспортних засобів.



Минулої доби на території Харківщини сталося 17 дорожньо-транспортних пригод, в яких 13 громадян отримали травми.



Правоохоронці виявили 5 водіїв, які керували транспортними засобами у стані алкогольного сп’яніння.