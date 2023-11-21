    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Поліцейські виявили правопорушників на Харківщині
21.11.2023  10:31   Рита Парфенова

Поліцейські виявили правопорушників на Харківщині

До операторів спецлінії поліції «102» упродовж доби надійшло 895 повідомлень про правопорушення та події на Харківщині.

поліція
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

За підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів ГУНП в Харківській області доставлені для перевірки 3 осіб.
 
На блокпостах Харківської області з метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили 3675 транспортних засобів.
 
Минулої доби на території Харківщини сталося 17 дорожньо-транспортних пригод, в яких 13 громадян отримали травми.

Правоохоронці виявили 5 водіїв, які керували транспортними засобами у стані алкогольного сп’яніння.
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  поліція, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
20.11 Надзвичайні події Поліцейські виявили правопорушників на Харківщині 19.11 Надзвичайні події Поліцейські виявили правопорушників на Харківщині 17.11 Надзвичайні події 70-річна харків'янка зарізала співмешканця та попросила викликати швидку
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 