Розмінування Харківської області: інформація від піротехніків

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 58 одиниць вибухонебезпечних предметів.
Всього, з початку бойових дій піротехніки ДСНС обстежили близько 4147 га території 287 км автомобільних доріг, 2917 км ЛЕП, 159,5 км залізничних колій, та 218 км газопроводів. Виявлено та знешкоджено 84 тис. 400 ВНП.
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