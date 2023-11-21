21.11.2023 09:58 Рита Парфенова

Розмінування Харківської області: інформація від піротехніків

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 58 одиниць вибухонебезпечних предметів.

У прес-службі ДСНС розповіли, як триває гуманітарне розмінування Харківщини, повідомляє РЕДПОСТ.

За минулу добу 20 листопада піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 6,1 га території, з них 823 м за допомогою машин механізованого розмінування, 2,2 км ліній електропередач, 285 м автодоріг, 4 приватних домогосподарств у Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області.

Саперами виявлено та знешкоджено 58 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучався 31 піротехнічний розрахунок ДСНС у складі 157 саперів та 67 одиниць техніки.

Всього, з початку бойових дій піротехніки ДСНС обстежили близько 4147 га території 287 км автомобільних доріг, 2917 км ЛЕП, 159,5 км залізничних колій, та 218 км газопроводів. Виявлено та знешкоджено 84 тис. 400 ВНП.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 20 по 21 листопада 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 26 оперативних виїздів.