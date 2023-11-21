Харківщина на ранок 21 листопада. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники дев'ять разів виїжджали на гасіння пожеж.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, минулої доби на Харківщині пожеж від ворожих обстрілів не зафіксовано.
Загалом протягом доби з 20 по 21 листопада 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 26 оперативних виїздів, з яких:
9 – на ліквідацію пожеж,
12 – на допомогу населенню і комунальним службам;
5 – інші виїзди.
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