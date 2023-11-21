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21.11.2023  09:17   Рита Парфенова

Харківщина на ранок 21 листопада. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники дев'ять разів виїжджали на гасіння пожеж.


Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, минулої доби на Харківщині пожеж від ворожих обстрілів не зафіксовано.

Загалом протягом доби з 20 по 21 листопада 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 26 оперативних виїздів, з яких:
9 – на ліквідацію пожеж,
12 – на допомогу населенню і комунальним службам;
5 – інші виїзди.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 21 листопада 2023 року.

 

Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  дснс, пожежа, харків, агрессия россии
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