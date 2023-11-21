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21.11.2023  11:36   Рита Парфенова

38-річний чоловік загинув на пожежі, спричиненій ворожим обстрілом Харківщини

Унаслідок ворожого обстрілу села Козача Лопань у Харківському районі сталася пожежа на території приватного житлового будинку.

вогонь

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, 21 листопада близько 06:00 ворог завдав артилерійських ударів по селу Козача Лопань Харківського району.

Внаслідок обстрілів на території приватного житлового будинку сталася пожежа. Її площа склала близько 60 кв.м.

Після припинення росіянами вогневого враження мирного населеного пункту, о 07:30 до ліквідації пожежі було залучено 1 відділення Служби порятунку місцевого підрозділу ДСНС.

На згарищі рятувальники виявили тіло загиблого цивільного, 1985 року народження. О 09:14 пожежу ліквідовано.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 21 листопада 2023 року.

 

Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  дснс, пожежа, харків, агрессия россии
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