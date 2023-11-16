16.11.2023 14:40 Віталій Хінєвіч

Харківська філія «Газмережі» спростувала фейкову інформацію

Соціальними мережами продовжується поширення фейків щодо начебто відміни плати за доставку газу, повернення коштів та подібної недостовірної інформації, передає РЕДПОСТ .

Газовики зазначають, що масове розповсюдження, напередодні холодів, фейкових новин може використовуватись ворогом для розхитування ситуації у енергетичній сфері, мати на меті зрив опалювального сезону, позбавлення критичної інфраструктури коштів, необхідних для ремонтів.

«Саме за рахунок коштів що сплачують споживачі за розподіл (доставку газу) функціонує критична газова інфраструктура Харківської області, проводяться ремонти газопроводів, відновлюється газопостачання після обстрілів, повертається газ у домівки деокупованих громад», - йдеться у повідомленні.

Харківська філія «Газмережі» просить своїх клієнтів не передавати через соцмережі не відомим особам свої персональні дані, дані про родини військових, утриматись від поширення у соцмережах російських норативів, відписуватись від сумнівних профелів, акаунтів та сторінок, направляти скарги адміністрації соцмереж щодо поширення невідомими особами фейкових новин та довіряти достовірним джерелам інформації, у тому числі сайтам та месенджерам військових адміністрацій, громад, органів влади.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що енергетики повернули світло у два села Ізюмського району.