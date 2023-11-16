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16.11.2023  14:15   Віталій Хінєвіч

Харків’яни перемогли в Кубку України з таеквондо

Співробітники служби безпеки КП «Харківські теплові мережі» Микита Скороходов та Владислав Бажинов увійшли до складу збірної України, яка виборола «срібло» в командному заліку.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Загалом у змаганнях які днями пройшли у Черкасах взяли участь 600 спортсменів з різних регіонів України. 
 
Микита Скороходов завоював золоту, срібну та бронзову медалі в категоріях «Самозахист», «Спаринг» і «Туль». Владислав Бажинов здобув два «золота» й одне «срібло». Кандидат у збірну Микола Нараєвський посів друге місце у «Спарингу». 
 
 
Тепер на спортсменів з КП «ХТМ»  чекає участь у турнірі в Греції, який пройде у місті Салоніки на початку грудня. А у квітні команда вирушить до Словенії на чемпіонат Європи.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники відремонтували водовід.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, спорт
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